100 kultur-historische Highlights im Biosphärengebiet Schwäbische Alb

2009 wurde das Biosphärengebiet Schwäbische Alb als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt, derzeit steht eine namhafte Gebietserweiterung dieses Erfolgsmodells für regionale Wirtschaft und Umwelt an. Von Beginn an stand auch die historische Vielfalt dieses Raumes als besonderes Pfund für die Entwicklung des Biosphärengebiets im Blickpunkt. Eine Arbeitsgruppe aus Archäologen, Museumsfachleuten und Archivaren hat sich nun vorgenommen, 100 kulturelle und geschichtliche Highlights mit besonderer Prägnanz für das Biosphärengebiet auf einer Webseite zusammenzustellen. Der Vortrag führt anhand dieser Seite in den Reichtum einer über Jahrtausende gewachsenen Geschichtslandschaft ein.

Roland Deigendesch ist Leiter des Stadtarchivs Reutlingen, Christoph Morrissey Archäologe und Fachmann für die regionale historische Geographie. In Zusammenarbeit mit dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb.