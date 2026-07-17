100% SCHRANZ w/ PER PLEKS & DAVID STRASSER

Eingeschworenen Schranz-Fans dürften die folgenden beiden Namen längst ein Begriff sein. Per Pleks und David Strasser gehören mittlerweile zu den bekanntesten Gesichtern einer Szene, die aktuell größer ist als jemals zuvor.

Per Pleks hat sich in den vergangenen Jahren mit Veröffentlichungen auf Tekktribe und Auftritten bei Veranstaltungen wie Nature One oder World Club Dome weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Seine Produktionen finden sich regelmäßig in den Sets zahlreicher Artists der internationalen Schranz- und Hard-Techno-Szene wieder.

Auch David Strasser gehört seit Jahren zu den festen Namen des Genres. Mit Releases auf Labels wie Revised Records und Tekktribe sowie Bookings in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden hat er sich Schritt für Schritt eine treue Anhängerschaft aufgebaut und ist heute auf vielen Schranz-Line-ups regelmäßig vertreten.

Den Auftakt übernimmt Chris Kay. Als langjähriger Proton Resident steht er bereits seit vielen Jahren regelmäßig im Club hinter den Decks und kennt das Publikum wie kaum ein anderer.

Für den Abschluss übernimmt Luca. Mit zahlreichen Einsätzen bei 100% Schranz und anderen Proton-Veranstaltungen gehört er inzwischen zu den festen Bestandteilen des Resident-Teams und sorgt für die letzten Stunden der Nacht.