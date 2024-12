1000 km zu Fuß bis ans Ende der Welt (Camino del Norte Santiago – Cap Fisterra)

Vortrag von Bernd Kühne Abendkasse, keine Anmeldung erforderlich.

Beschreibung

Von der französischen Grenze geht es an der spanischen Atlantikküste entlang mit traumhaften Ausblicken, aber auch vielen Auf- und Abs. Weiter geht es nach Santiago de Compostela und dann bis ans Ende der Welt, nach Cap Fisterra. Aber nicht nur wunderschöne Bilder gibt es zu sehen, sondern man erlebt auch mit welchen mentalen und physischen Hindernissen man zu kämpfen hat. Und wenn man ganz unten ist, dann kommen wieder Menschen und machen einem bewusst, warum man diese Strapazen auf sich nimmt. Tauchen Sie ein in die erlebnisreiche Tour im Norden Spaniens und in den Spirit des Pilgerns.