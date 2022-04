Hervorgegangen aus der mittlerweile als legendär zu bezeichnenden griechischen Underground-Heavy-Rock-Szene der frühen 2000er Jahre, mauserte sich dieses Quartett schnell zum Geheimtipp im europäischen Stoner-Circuit,

um sich dann durch seine bisher vier Alben (das aktuelle trägt den Titel "Youth of Dissent") und gemeinsame Auftritte mit COLOUR HAZE, GRAVEYARD oder BRANT BJORK in die Riege der führenden Bands des Genres zu katapultieren; und zu Hause in Griechenland gelten sie sowieso bereits als eine der erfolgreichsten einheimischen Formationen der vergangenen Dekade.

Stilistisch gesehen wird hier eine staubtrockene, jam-lastige Mischung aus "fuzz-getriebenem" Stoner-Doom und psychedelischem Space-Rock zelebriert, die sich durch tonnenschwere "Slo-Mo-Riffgebirge", direktes und schnörkelloses Songwriting, fette Drums sowie Beats, die zum Headbangen förmlich auffordern, auszeichnet – und hinzu kommt noch ein Gesang, der derartig viel Kraft besitzt, dass man glatt eine Gänsehaut bekommen könnte. Inspiration für diesen brodelnden, erdigen Sound holt man sich bei den Heavy-Metal-Urvätern BLACK SABBATH und den Stoner-Rock-Begründern KYUSS, weitere Einflüsse liefern BLUE CHEER, SLEEP, FU MANCHU oder MONSTER MAGNET, teilweise auch die Grunge-Bewegung der 1990er Jahre. Die Liebe zum schweren, analogen Sound und zu Vintage-Equipment (bevorzugt zu den Amps der Marke "Orange") vervollständigt das klangliche Ideal der Hellenen, die für ihre bemerkenswert leidenschaftlichen und hochenergetischen Auftritte gefeiert werden.