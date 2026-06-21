100jährige Dinge erzählen

Ein poetisch-theatraler Zukunftsunterricht mit Geschichten, Songs und wundersam lebendigen Gegenständen

Umbruch in Krisenzeiten. Es scheint viele Parallelen zu geben zwischen den heutigen 20ern und denen vor hundert Jahren. Jetzt, wo Zeitzeugen mehr und mehr fehlen, könnten Zeitdinge vielleicht einen Blick auf uns und die heutige Weltlage werfen. Angenommen, es gäbe ein Verfahren, mit dem sich die Sprache der Dinge übersetzen ließe – was würden uns ein Großküchenmörser, eine Ausgeh-Uniform aus dem 1.Weltkrieg, kohlebeheizte Bügeleisen, ein Ei, das die Hyperflation überlebt hat, die erste Packung Tempo Taschentücher und das erste Radio erzählen? Lauschen wir den Alltagsgegenständen ihre Erlebnisse ab und staunen wir, was sie uns über Menschlichkeit, Solidarität und über diejenigen Mechanismen, die sie verhindern erzählen können. Denn Populismus, Autokratie, Unterdrückung – muss sich alles wiederholen?

Konzeption / Texte / Spiel: Sigrun Kilger, Annette Scheibler, Kristof Klein, Claudia Sill, Luigi Consalvo, Renata Stromberger

Ausstattung / Requisite / Kostüme: Ensemble

Musik & Komposition: Oliver Prechtl

Regie & Dramaturgie: Alberto García Sànchez

Eine Produktion des Ensemble Materialtheater, gefördert vom Fonds Darstellende Künste e.V. und durch die Konzeptionsförderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.