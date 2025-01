101 Jahre Franz Kafka mit Ernst Konarek und musikalischer Begleitung am Cello von Oliver Krüger

Ernst Konarek ehrt den Autor Franz Kafka zum 101. Todestag (1883-1924) mit Ausschnitten aus bekannten aber vor allem aus unbekannten Werken, die den Schriftsteller in ein einem neuen Licht erscheinen lassen. Begleitet wird Ernst Konarek vom Solocellisten Oliver Krüger, der die Stimmung der Werke einfängt und klanglich untermalt.

Für Kafka war Schreiben Urlaub vom realen Leben. Der lebenslange Konflikt mit seinem Vater. Seine Existenzangst. Das Ausgeliefertsein des Menschen in einem Spinnennetz von undurchsichtigen Regeln einer absurden Bürokratie, die keinen Sinn zu ergeben scheinen. All das machte den weltbekannten Autor zum „dunklen“ Kafka, den man in der Schule kennengelernt hat.

Aber es gibt auch einen humorvollen Franz Kafka. Einen Liebenden, Lächelnden.

„Ich bin ein Lacher - ein großer Lacher …! schreibt er an Felice Bauer, mit der er zweimal verlobt und zweimal entlobt war.

Oder in Müritz an der Ostsee, wo sich der Schwerkranke 11 Monate vor seinem Tod in die um 17 Jahre jüngere Dora Diamant

verliebte: „Er hatte Humor, war ein Spielkamerad, ein Geschichtenerzähler…“.

Diese Geschichten werden am Freitag, 14.02.2025 um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Ditzingen erzählt.