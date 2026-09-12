109. Kammerkonzert

KAHLO Streichquartett mit Werken von Luigi Boccherini, Franz Schubert, Joseph Haydn und Johannes Brahms. Kammermusik in der Glockenkelter Kernen-Stetten.
Info
Glockenkelter Hindenburgstraße 43, 71394 Kernen im Remstal
Konzerte & Live-Musik
16 Saiten, ein Klang
Glockenkelter Hindenburgstraße 43, 71394 Kernen im Remstal
KAHLO Streichquartett mit Werken von Luigi Boccherini, Franz Schubert, Joseph Haydn und Johannes Brahms. Kammermusik in der Glockenkelter Kernen-Stetten.
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