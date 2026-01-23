Jeder der vier leidenschaftlichen Musiker spielt schon seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bandformationen.

Die ersten Ideen zu ihrem gemeinsamen neuen Projekt „10SOMMER“ entstanden während und nach dem Lockdown, es folgten viele intensive Proben und Jamsessions.

Ihr charismatischer Sound bewegt sich zwischen bluesigem Rock, groovigen Funk- Rhythmen und Singer- Songwriter- Folk. Dazu deutsche Texte über das Leben in all seinen Schattierungen und voller starker Emotionen.

Mal düster und wütend, dann wieder voller Hoffnung und Liebe.