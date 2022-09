11. Crailsheimer Sparkassenlauf

Crailsheim läuft wieder durch die Innenstadt: Jung und Alt, schnell oder gemütlich - aber immer mit viel Spaß!

Am 3. Oktober 2022 findet der Crailsheimer Sparkassenlauf bereits zum 11. Mal statt. Nach zwei Jahren, in denen nur virtuelle Läufe stattfinden konnten, werden die Läuferinnen und Läufer nun wieder für einen Tag die Stadt erobern. Wie immer gibt es Angebote für Jung und Alt, für Ungeübte, Geübte und Freizeitathleten. Etwas verändert ist in diesem Jahr die Strecke. Der Rundkurs wurde etwas verlängert und ist daher für den Hauptlauf viermal und für den Jedermannslauf zweimal zu bewältigen. Jede Runde führt viermal über die Jagst und ist somit besonders reizvoll. Start und Ziel aller Läufe ist der Marktplatz vor dem Rathaus.

Neu ist in diesem Jahr auch die Disziplin "Bike&Run" bei der sich die zwei Starter eines Zweierteams beim Radfahren und Laufen jeweils abwechseln.

Zeitplan: 9:00 Uhr Läuferandacht 9:30 Uhr Jedermannslauf (5 km; Jahrgang 2008 und jünger) 9:32 Uhr Walking / Nordic Walking (5 km; Jg. 2008 und jünger) 10:30 Uhr Bambiniläufe (500 m; 2017 und jünger; 2015/16; 2013/14) 11:10 Uhr Schülerläufe (2 km; 2013/14 + 2011/12 + 2009/10) 12:00 Uhr Bike&Run (Zweierteams, davon abwechselnd 1 mit Rad) 12:30 Uhr Horaffenlauf (10 km; 2008 und jünger).

Anmeldungen sind online über die Homepage des Sparkassenlaufs möglich. Nachmeldungen vor Ort bis eine Stunde vor dem jeweiligen Rennen.

Alle Finisher erhalten eine Medaille und können sich eine Urkunde ausdrucken. Bambini und Schüler erhalten Finishershirts, Erwachsene erhalten ein hochwertiges Multifunktionstuch.

Der Crailsheimer Sparkassenlauf 2022 steht besonders unter dem Motto der Nachhaltigkeit. Deshalb werden möglichst viele ausgegebene Materialien aus Recyclingmaterial hergestellt und unnötige Produkte weitestgehend vermieden.