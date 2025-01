11. Ellwanger Tage "Lebendige Geschichte" zum Thema "Spannende Informationen aus erster Hand zu hochaktuellen Themen aus der Archäologie"

Am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Februar 2025, bietet das Alamannenmuseum bereits zum elften Mal zusammen mit dem Alamannendarsteller Jürgen Heinritz aus Pleidelsheim eine Fortbildungsveranstaltung unter dem Titel Ellwanger Tage "Lebendige Geschichte" an. Die Veranstaltung hat sich inzwischen einen festen Platz im Terminkalender des Alamannenmuseums erobert. Dabei möchte das Museum engagierten Geschichtsdarstellern die Möglichkeit bieten, ihre Darstellung gezielt auszubauen und ihr Vermittlungskonzept professioneller zu gestalten. Dieses Mal lautet das Thema: "Spannende Informationen aus erster Hand zu hochaktuellen Themen aus der Archäologie".

Für die 11. Ausgabe wird es wieder ein besonderes Programm geben. Die Reihe war und ist gedacht als praktische Hilfestellung zur Verbesserung der Darstellung für Geschichtsdarsteller. Dabei war der Weg immer klar vorgezeichnet: von Fund und Forschung zur Umsetzung und Vermittlung.

Dieses Jahr konnte als externe Referentin Dr. Valerie Schoenenberg gewonnen werden. Frau Schoenenberg promovierte zu den Siedlungsfunden von Lauchheim-Mittelhofen. Die Teilnehmer bekommen also aus erster Hand Informationen zu Funden und Befunden der Siedlungsstruktur. Die Diskussion, was sich daraus ablesen lässt, ist noch lange nicht abgeschlossen und ermöglicht einen aktuellen und spannenden Einblick in die wissenschaftliche Arbeit.

Jürgen Heinritz wird sich dieses Jahr mit Schriftquellen beschäftigen und zeigen, wie sich zusammen mit archäologischen Funden daraus eine Grundlage für eine szenische Darstellung erarbeiten lässt. Die in der Veranstaltung dargestellten Methoden sind natürlich auch auf andere Epochen übertragbar.

Nähere Informationen sind beim Museum unter Tel. 07961/969747 erhältlich. Hier unten auf dieser Seite kann auch der Anmeldebogen mit dem detaillierten Programm für den Workshop am 15. und 16. Februar 2025 heruntergeladen werden. Der Anmeldeschluss ist am 5. Februar 2025.