Bei der 11. Göppinger Kultur-Nacht wirkt ODEON bei zwei Projekten mit.

Nachmittags von 15:00–17:00 sind wir Mitveranstalter des Kulturfüchse-Fests für Kinder ab 3 und ihre Familien, das dieses Mal auf dem Platz zwischen Altem E-Werk und vhs-Gebäude stattfindet – und auf der extra dafür abgesperrten Mörikestraße. Ein abwechslungsreiches Programm bietet alles, was das Kulturfuchs-Herz begehrt: Spiel und Spaß für kulturbegeisterte Kids, die sich hier treffen und gemeinsam einen vergnüglichen Nachmittag genießen können – mit Livemusik, verschiedenen Bastel- und Bewegungsangeboten, Eis, kühlen Getränken und vielem mehr. Lasst Euch überraschen, Kulturfüchse! Eintritt frei

Abends ab 21:00 zeigen wir dann in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Göppingen noch einmal die wunderbare Licht- und Videoinstallation, die 2023 für ein ODEON-Konzert des Ivar Refseth Trios in der Oberhofenkirche entstanden ist. In der Kultur-Nacht gibt es dazu Orgelmusik – live gespielt von Organist*innen aus Göppingen und Umgebung.