14. internationales Straßentheaterfestival

Bereits zum 14. Mal machen wir die Brackenheimer Straßen, Plätze und Gassen zu einer großen Bühne.

Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern verwandeln wieder mit Leidenschaft und Kreativität den öffentlichen Raum in ein faszinierendes „spectacle de rue“. Mit jeder Darbietung, jedem Bild und jeder Bewegung entsteht aufs Neue ein Erlebnis, das berührt, begeistert und verzaubert. Ein Projekt des Kulturforums Brackenheim e.V. in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Brackenheim (verkaufsoffener Sonntag ab 12Uhr), der Stadt Brackenheim und dem Land Baden-Württemberg.