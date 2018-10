11 Jahre Discotronic Night: Mind Against

Discotronic Night v.109.0… und schon wieder ein Jahr rum! Mit der 109. Discotronic Night wird gleichzeitig der 11. Geburtstag gefeiert – eine Schnapszahl, der man natürlich gebührend huldigen muss.

Aus Mailand kommen zwei Gratulanten eingeflogen, die absolut würdig sind, zu dieser Feier ein extra langes Geburtstagsständchen zum Besten zu geben: Mind Against von Tale Of Us‘ Label Afterlife. Dort spielen sie auf den dicksten Raves – ob auf Ibiza oder in New York, sie zerlegen so ziemlich jede Location, auf der sie auftauchen, mit ihrem düster-melancholischen Sound, der aber immer die nötige Portion Drive hat.Von Jahr eins mit dabei und seit 2008 maßgeblich für die Discotronic Night verantwortlich, darf Marius Lehnert natürlich auch bei diesem Jubiläum nicht fehlen. Genauso wenig wie entsprechende Live-Visuals, die ebenfalls von Anfang an fester Bestandteil der Discotronic Night waren und in dieser Nacht von den legendären Frischvergiftung auf die Leinwand gezaubert werden. Da gehen zwei, drei, zwanzig Schnäpse - cheers!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Line-Up:

MIND AGAINST

(Afterlife / Mailand)

MARIUS LEHNERT

(Discotronic / Stuttgart)

Live-Visuals by Frischvergiftung