11 Jahre Falkstock - fröhlich und feierwütig

Das Kirchheimer Falkstock Festival geht dieses Jahr zum 11. Mal an den Start.

Initiiert von Freunden des verstorbenen Kirchheimer Musiker und Sängers Falko Rupprecht veranstalten jedes Jahr 500 begeisterte Besucher ein Spektakel auf dem Dach der Bastion.Als vor 11 Jahren der Sänger der Kirchheimer Band "Donnerstag Abend" an einer akuten Leukämie starb, beschlossen seine ehemaligen Bandmitglieder und Freunde nicht lange zu trauern, sondern sich der gemeinsamen guten Zeiten im Rahmen eines Festivals zu erinnern. Das Falkstock war geboren.Mit der Bastion im Rücken und der unentgeltlichen Unterstützung vieler Helfer und Bands haben so in den letzten zehn Jahren knapp 5000 Besucher für ca. 25.000 Euro an Spenden gesorgt.Die Einnahmen des Festivals gehen an die Stefan-Morsch-Stiftung, die sich für Leukämieerkrankte und ihre Familien einsetzt.

Am 14. Juli 2018 wird die Erfolgsgeschichte fortgesetzt. Zum ersten Mal mit dabei ist die Stuttgarter Balkan Band "Dr. Aleks and the Fuckers". Die Musikrichtung beschreiben sie selbst als " SEXY GIPSY BALKAN ACTION ". Wer sich darunter nichts vorstellen kann, kommt einfach auf das Dach der Bastion und schließt auch diese Wissenslücke.

Und die Besucher der letzten Jahre wissen bereits: Es gibt natürlich auch wieder kühles Bier, viel Gegrilltes, frische Waffeln, noch mehr großartige Bands, staubige Schuhe und einen haufen motivierte Helfer, die jedes Jahr mit vollem Einsatz sich selbst und hoffentlich auch allen anderen einen unvergesslichen Abend bereiten.