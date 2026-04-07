11 JAHRE ROMANTICA - DIAMONDS ARE FOREVER / BIS 15 UHR/ 8 DJŚ / BLING BLING DEKO

VERLÄNGERTE ÖFFNUNGSZEIT BIS 15 UHR / MEGA BLING BLING DEKO / 8 ACTS etc.
"WIR WERDEN FUNKELN UND STRAHLEN, DIE NACHT ERHELLEN - DEINEN GEIST VERNEBELN - DEINE SEELE BEGLÜCKEN…
KOMM MIT UNS…"
Line up:
*JORKES* (FREERIDE Millenium/ ROMANTICA)
*RAPHAEL DINCSOY* (Halbwelt/ Lehmann)
*SIBEL* (Romantica)
*ALEXANDER MAIER* (Mood Music/ Romantica)
*JOCHEN JUNKER* (Romantica)
*MARCO BASTONE* (Romantica)
*FEMCAT* (Romantica)
*CHAOS DISCO CLUB* (ROMANTICA)
Info
Bar Romantica Stuttgart Hauptstätter Straße 40, 70173 Stuttgart
Partys & Clubs