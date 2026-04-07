11 JAHRE ROMANTICA - DIAMONDS ARE FOREVER / BIS 15 UHR/ 8 DJŚ / BLING BLING DEKO

Bar Romantica Stuttgart Hauptstätter Straße 40, 70173 Stuttgart

VERLÄNGERTE ÖFFNUNGSZEIT BIS 15 UHR / MEGA BLING BLING DEKO / 8 ACTS etc.

"WIR WERDEN FUNKELN UND STRAHLEN, DIE NACHT ERHELLEN - DEINEN GEIST VERNEBELN - DEINE SEELE BEGLÜCKEN…

KOMM MIT UNS…"

Line up:

*JORKES* (FREERIDE Millenium/ ROMANTICA)

*RAPHAEL DINCSOY* (Halbwelt/ Lehmann)

*SIBEL* (Romantica)

*ALEXANDER MAIER* (Mood Music/ Romantica)

*JOCHEN JUNKER* (Romantica)

*MARCO BASTONE* (Romantica)

*FEMCAT* (Romantica)

*CHAOS DISCO CLUB* (ROMANTICA)

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Bar Romantica Stuttgart
Bar Romantica Stuttgart Hauptstätter Straße 40, 70173 Stuttgart
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