11. Mannheimer Oktoberfest

Die Ingredienzien hat Veranstalter Arno Kiegele bereits vor langer Zeit mit großer Sorgfalt zusammen gestellt: „Wir freuen uns, dass alle Bands, die bereits im Vorjahr für eine hervorragende Stimmung gesorgt haben, uns ihre Zusage gegeben haben, auch in der kommenden Saison wieder nach Mannheim zu kommen. Wir eröffnen die Party am 18.10. mit der siebenköpfigen Formation „Ois Easy“. Samstags spielen die Klassiker schlechthin: Die „Topsis“, deren Bühnenroutine nichts an Frische vermissen lässt. Die „Münchner G´schichten“ spielen am Wochenende drauf freitags und samstags. Am 31.10. vor dem Feiertag bringen „Frontal Party Pur“, die wir auch für das Frühlingsfest am 4. Mai engagiert haben, die Bühne zum Kochen. Die ultimative Feierlaune bringt „Bergluft“ am 1. und 2. November mit. Auf eine musikalische Zeitreise laden die „Blechblosn“ am letzten Oktoberfestwochenende am 8. und 9. November ein. Mit diesem Programm ist sichergestellt, dass sich die großartige Stimmung der letzten Oktoberfeste über alle Wochenende wieder in luftige Höhen schrauben wird.“ Bereits jetzt haben die Stammkunden und Dauerbucher, die schon vor dem offiziellen Vorverkaufsstart ihre Plätze reservieren können, über 16.000 Tickets bestellt. Neu dabei ist, dass die Tickets digital zur Verfügung stehen und per Mobiltelefon einzeln an Freunde weiterverschickt werden können. Beim Einlass genügt es dann das „Handyticket“ vorzuzeigen, was diesen wesentlich beschleunigt und lange Schlangen vermeidet. Das gleiche Prozedere gilt auch für das Frühlingsfest, das am 4. Mai im Rahmen des Mannheimer Maimarkts stattfinden wird. Mit den Stimmungskanonen von „Frontal Party Pur“ ist auch hier eine Riesenparty garantiert. Flowerpower, Frühlingsluft und Frühlingsgefühle, Cocktails und Grill-Stationen sind die Zutaten für das ausgelassene Highlight im Frühjahr.

Eröffnung mit den Ois Easy

Freitag, 18.10.2019

Neben der gekonnten Darbietung des musikalischen Programms umfassen die Auftritte zudem zahlreiche Showeinlagen bei deren humoristischer Darbietung jeder Partygast zum Feiern animiert wird. – Zweiter Sieger bei der Fernsehshow „Deutschlands beste Partyband“!

Topsis

Samstag, 19.10.2019

Der Klassiker, die älteste boy-group Bayerns – relaxed und routiniert beherrschen Sie alle Tonarten der Oktoberfest-Klaviatur und das seit nunmehr unglaublichen 50 Jahren.

Münchner G’schichten

Freitag, 25.10.2019 – Samstag, 26.10.2019

Das jüngste Format und in Mannheim auf dem Oktoberfest nicht mehr weg zu denken, rockig, poppig und top aktuell. Die bayrische rockige PartyBand bekannt vom Münchner Oktoberfest.

Frontal Party Pur

Donnerstag, 31.10.2019

So kennt man die Band von Zart bis Hart, eben für jeden etwas.Da gibt es vom Schlager-Medley bis hin zu altbekannten Rock-Klassikern alles, was angesagt und gefragt ist.

Bergluft

Freitag, 01.11.2019 – Samstag, 02.11.2019

Eine kreative und explosive Antwort finden auf den globalen Oktoberfest Hype.Grenzen brechen und neue Wege gehen.Lachen, feiern und Musik machen.Das sind wir. Ein einzigartig authentisches Erlebnis.

Blechblos’n

Freitag, 08.11.2019 – Samstag, 09.11.2019

Eine Zeitreise durch die gesamte Musik-Geschichte mit den größten Hits, vielen Gaststars und noch mehr Klamauk, einfach sensationell.

Hinweis zum Programm:

Grundsätzlich öffnet das Zelt um 17.00 Uhr und die Musik spieltvon 18.00 – 23.00 Uhr – Das Zelt schließt um Mitternacht.