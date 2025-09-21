11. Metzinger Weinkulturtag

Äußere Kelter Neuhausen Kelternstraße 58, 72555 Metzingen

Der Metzinger Weinkulturtag feiert 2025 gleichzeitig das 25-jährige Jubiläum des Kelternvereins Neuhausen e.V.!

Auch in diesem Jahr dreht sich am Sonntag, 21. September wieder alles um unseren Metzinger Wein. Schmecken, riechen, fühlen. Ein Genuss-Erlebnis für alle Sinne.

Die Besucher erwartet ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik und ein reichhaltiges Speisenangebot von regionalen Anbietern – selbstverständlich auch mit vegetarischen Angeboten.

