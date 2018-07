11. Museumswoche Ostwürttemberg

Vom 4.-12.8.2018 veranstalten die Großen Kreisstädte in Ostwürttembergeine Museumswoche. In dieser Zeit ist in den städtischen Museen in Aalen, Ellwangen, Giengen an der Brenz, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd der Eintritt frei.

Die Museumswoche findet in der Ferienzeit statt, um Touristen wie Daheimgebliebenen die Angebote der städtischen Museen näher zu bringen. Mit der Museumswoche soll zugleich auf den Beitrag der Großen Kreisstädte zum Kulturleben der Region aufmerksam gemacht werden. Auch das Ellwanger Alamannenmuseum ist in dieser Zeit bei freiem Eintritt zu besichtigen. Am Sonntag, 5.8.2018, wird um 15 Uhr eine öffentliche Führung in der Museumsausstellung angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Infos gibt es im Museum unter Tel. 07961/969747 sowie unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de.