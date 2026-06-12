11. SPASSIX Comedy Nacht Heilbronn

Das besondere Konzept von SPASSIX: Während die Comedians wechseln und von Lokal zu Lokal ziehen, bleiben die Gäste in ihrem Lokal und genießen dort die Shows. In jedem Lokal treten an diesem Abend vier Comedians in vier Shows auf. Alle Comedians sind bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten und werden die Besucher bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne!

Teilnehmende Lokale:

Altes Theater

Blackbones Steakhouse

Jägerhaus

Neckarsulmer Brauhaus

Parkhotel

Pane e vino

Restaurant Bürgerhaus Böckingen

Roadhouse Club

Weitblick

Diese Comedians sind dabei: