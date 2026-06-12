11. SPASSIX Comedy Nacht Heilbronn

Das besondere Konzept von SPASSIX: Während die Comedians wechseln und von Lokal zu Lokal ziehen, bleiben die Gäste in ihrem Lokal und genießen dort die Shows. In jedem Lokal treten an diesem Abend vier Comedians in vier Shows auf. Alle Comedians sind bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten und werden die Besucher bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne!
Teilnehmende Lokale:
- Altes Theater
- Blackbones Steakhouse
- Jägerhaus
- Neckarsulmer Brauhaus
- Parkhotel
- Pane e vino
- Restaurant Bürgerhaus Böckingen
- Roadhouse Club
- Weitblick
Diese Comedians sind dabei:
- Christoph Maul
- Ill-Young Kim
- Michael Eller
- Olaf Bossi
- Stefan Danziger
- Pete the Beat