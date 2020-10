11. Stuttgarter Musikfest für Kinder und Jugendliche

Im Jahr 2020 feiert die Welt den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Er gehört zu den bekanntesten und meistgespielten klassischen Komponisten. Zu seiner Zeit hat er die Grenzen der Musik erweitert und immer wieder auch die Gesellschaft in Frage gestellt. Das Beethoven Jubiläum wird vom 16. Dezember 2019 bis zum 17. Dezember 2020 bundesweit mit vielfältigen Veranstaltungen gefeiert, nicht zuletzt in seiner Geburtsstadt Bonn. Deshalb setzt das Musikfest diesmal einen Schwerpunkt auf Beethoven. Das Motto lautet schlicht und eindeutig: Beethoven! Insbesondere Kinder und Jugendliche in der Region Stuttgart sollen diesen herausragenden Komponisten dadurch näher kennen und schätzen lernen.

Das Eröffnungskonzert am 15.11. im Beethoven-Saal der Liederhalle Stuttgart gestalten das Junge Kammerorchester Stuttgart, das Ensemble Serenata und junge Solist*innen der Stuttgarter Musikschule mit freundlicher Unterstützung der Stuttgarter Philharmoniker und unter der Leitung von Alexander G. Adiarte. Sie stellen den Komponisten, Pianisten, Querdenker, den liebenden und leidenden Beethoven in musikalischen und szenischen Skizzen vor. Je nach der dann gültigen Platzkapazität prüfen wir ergänzend eine Live-Stream-Übertragung.