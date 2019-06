11. Tübinger Bücherfest

Im Juli 2019 wird das Tübinger Bücherfest wieder tausende enthusiastische Besucher nach Tübingen locken. Lesungen im Garten des Evangelischen Stiftes, im Innenhof des Wilhelmsstiftes, unter den Platanen hinter der Stiftskirche und an vielen anderen, attraktiven Orten der historischen Altstadt - das Bücherfest weiß mit einer wundervollen Atmosphäre zu begeistern. Eine Auswahl aktueller deutscher und internationaler Literatur bringt die Besucher in persönlichen Kontakt zu ihren Lieblingsautor/innen oder ermöglicht die Entdeckung neuer, aufregender Stimmen in der sich ständig wandelnden Landschaft des Dichtens und Schreibens.

Ein zentrales Thema ist die Literatur und Kultur des Gastlandes England, mit dem zugleich das 50-jährige Jubiläum der Partnerschaft mit dem County Durham gefeiert wird. Tübingen wird so auch 2019 wieder zum, wie Roger Willemsen einst sagte, »Woodstock der Literatur«.