Das 11. Peak Performer Kids Camp: Württemberg 2024 findet am 19. & 20. Oktober in der Haldenberg-Realschule Uhingen statt. Ganz unter dem Motto: Spiel, Spaß und echte Vorbilder wird einer der erfolgreichsten deutschen Biathleten, Simon Schempp, in seiner Heimatstadt Uhingen, den Kids zeigen, dass es Spaß macht etwas zu Leisten. Neben Sommer-Biathlon werden auch die Sportarten Leichtathletik mit Sprinter Aleksandar Askovic und Tischtennis mit paralympischem Vize-Weltmeister Thomas Schmidberger auf dem Programm stehen. Mentale Stärke, Resilienz sowie das Thema Ernährung sind ebenfalls wichtiger Bestandteil unseres 11. Peak Performer Kids Camps in Württemberg.

Bei unseren Camps stehen neben dem Erlernen und Ausprobieren diverser Sportarten und Übungsformen auch die Inspiration zur richtigen Haltung im Mittelpunkt. Wir werden den Kids spielerisch Grundwerte mit auf den Weg gegeben, um aus eigener Kraft etwas zu erreichen. Im Team gemeinsam Ziele erreichen, die eigene Komfortzone verlassen, Neues ausprobieren oder sich einfach nur von den Profis inspirieren lassen - bei uns ist jedes Kind willkommen, unabhängig körperlicher Konstitutionen, Herkunft oder sportlichem Können.

Das Kids Camp findet täglich von 8:00 bis 16:30 Uhr statt. Wir erwarten 50 Teilnehmer*innen in der Realschule Uhingen. Dieses Camp findet in Kooperation mit der Schüssler Escher Stiftung statt und richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren. Die Teilnahme am Kids Camp 2024 in Württemberg ist kostenlos. Essen und Trinken sowie eine komplette Ausstattung der Teilnehmer*innen sind inklusive.

Die Anmeldung ist 8 Wochen (bis 21. September) geöffnet. Motivierte Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren sind eingeladen, sich per Video oder Motivationsschreiben für die Teilnahme zu bewerben.

Wir freuen uns auf Euch!