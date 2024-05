Zum 11. Mal findet das GOLDGELB-Festival im Sonnenblumenfeld in Aichwald-Krummhardt statt. 10 Bands sind an fünf Tagen am Start. Freischwebender Schirm, Verpflegungsstände, Sitzen auf Strohballen und ein tolles Ambiente machen dieses Openair-Festival aus. Tickets unter www.goldgelb.eu. Kinder unter 16 Jahren frei.

15. August: 18.30 Uhr: pez - Country Rock; 21.00 Uhr: Willy and the poor boys - Creedance Clearwater Revival Band