Im vergangenen Sommer hat der Fürther Schriftsteller Leonhard F. Seidl mehrere Wochen im Wildbad gelebt und gearbeitet.

Entstanden ist dabei der Reiseführer “111 Orte in der Frankenhöhe, die man gesehen haben muss”. Wir freuen uns sehr, dass Leo Seidl wieder bei uns zu Gast ist und aus seinem druckfrischen Buch liest.

Denn – so heißt es auf dem Klappentext: Inmitten der Frankenhöhe findet sich das weltbekannte Rothenburg ob der Tauber, das in seinem Herzen touristischen Charme und zu seinem Fuße mit der ehemaligen Kurstätte Wildbad landläufige Erholung vereint. Die Gastlichkeit wird in dieser Region hochgehalten, etwa, wenn zu Beginn des Jahres die Heckenwirtschaften ihre privaten Stuben zur Weinverkostung öffnen. Gruselig wird es im Mittelalterlichen Kriminalmuseum im weltberühmten Rothenburg ob der Tauber mit seinen Foltergeräten. Eindrücklich, wenn man versucht, die imposante 800 Jahre alte Kreuzeiche in Lehrberg zu umarmen. Die Frankenhöhe beeindruckt durch eine Mischung aus kulturellen Kleinoden und unvergesslichen Naturimpressionen …