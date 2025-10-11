Ringsgwandl (D) „Schawumm“

Schawumm! So tut es, wenn der Paketbote flott die Seitentür seines Transporters zuschiebt.

Ein Soundsample davon hört man in „Götterbote“, dem Song über den eiligen Arbeitstag eines Lieferdienstfahrers. Schawumm! Die Welt ist voller Katastrophen, aber hier weht Optimismus durchs Programm. Freud und Leid, Liebe in der Großstadt und draußen in der Natur. Anständige Gaudi, kein Schmarrn. Microplastique im Organismus. Lieder für die Zeit vor und nach dem Tod. Nicht nur neue, auch gute, alte von den ersten zwölf Platten.

2025 ist 40-jähriges Bühnenjubiläum. Die Pfiffigen und Gescheiten halten sich den Abend frei und wundern sich, was R und Kollegen auf der Bühne so anstellen.

Georg Ringsgwandl: Stimme, Saiten, Tasten

und Körperarbeit (Hink&Stolper, Tanz&Krümm).

Daniel Stelter: Gitarre, Mandoline.

Christian Diener: E-Bass, Moog.

Tommy Baldu: Drums.