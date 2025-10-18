Ansa Sauermann (D) „10 Jahre und Bock!Tour 2025“

„2014 erschien seine erste Single „Foto“ auf der gleichnamigen EP. Seitdem hat Ansa Sauermann drei Alben und 40 Songs veröffentlicht. 2017 „Weiße Liebe“, 2020 „Trümmerlotte“ und 2023 schließlich „Du kriegst was du brauchst“.

Aktuell steckt er mitten in den Aufnahmen zu seinem vierten Album, welches voraussichtlich im März 2026 erscheinen wird. Nachdem er auf seinem dritten und letzten Album „Du kriegst was du brauchst“ vor allem mit sanfteren Tönen überzeugt hat, holt er auf seiner vierten Scheibe zum großen Rundumschlag aus. Die in der Vergangenheit dominierende Akustikgitarre wird immer öfter gegen e-Gitarren eingetauscht und melancholische Verträumtheit weicht wütender Fassungslosigkeit. Dabei geht es ihm nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern darum, diesen unbequem und pointiert in die Wunden unserer Zeit zulegen.

Aber wie immer kommt bei Ansa Sauermann dennoch die Romantik nicht zu kurz, die uns in Zeiten zunehmender Unsicherheit & Spaltung, Halt und Zuversicht gibt. Denn wofür sonst lohnt es sich zu kämpfen und die Hoffnung hochzuhalten, wenn nicht für die Liebe.