Ganes - Vives!

"Vives" kommt vom lateinischen "vivus" und bedeutet: "Du sollst leben!" und ist eine Aufforderung an die Zuhörer lebensfroh zu sein. Gleichzeitig bekommen Sie einen Einblick in die ladinische Kultur und die Alpenlandschaft.

Der unverwechselbare Sound von „VIVES“ vereint rustikale Klangfarben mit feinen Nuancen: Mariachi-Trompeten treffen auf Gitarren, Geigen, Jodel und klagende Lamenti. Daraus entsteht ein musikalischer Stil, der ebenso traditionsbewusst wie überraschend ist. Die Lieder erzählen vom Dorfleben, von Bräuchen, alten Geschichten und der Weisheit vergangener Generationen – mit einem Augenzwinkern, einer Prise Ironie und viel Herz. Inspiriert vom historischen Zentrum von La Val – einem Ort, an dem Kultur und Geschichte spürbar sind – schafft „VIVES“ eine musikalische Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Kompositionen laden zum Feiern, Erinnern und Innehalten ein – als klangvoller Begleiter durchs Leben.

Samstag, 8. November 2025

Beginn: 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr)