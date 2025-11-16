Theater con Cuore - das Märchen vom Pfefferkuchenherz

Das Märchen vom Pfefferkuchenherz

Ein Pfefferkuchenherz zu Weihnachten – das wünscht sich die kleine Marina sehnlichst. Doch ihr Opa hat kaum Geld, der Zuckerbäcker denkt ans Geschäft, und auch sonst scheint niemand ihren Wunsch ernst zu nehmen. Erst der freundliche Matthias hört genau hin – und hat eine Idee, wie Marina doch noch zu ihrem Herzenswunsch kommen könnte.

Das Märchen erzählt auf warmherzige Weise von Gier und Gleichgültigkeit – aber auch von Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und echter Freundschaft.

Gespielt wird auf einer samtenen Guckkastenbühne mit Hand- und Stabfiguren von Barbara und Günter Weinhold.

Sonntag, 16.11.2025

Beginn: 15 Uhr (Einlass: 14.30 Uhr)