Willman - Tour 2025

Normen? Nein danke! Lebenslauf mit Lücken? Warum nicht! Perfekte Selbstinszenierung? Muss nicht sein.

WILLMAN sagt viel lieber „Ja“ zu sich selbst, auch auf die Gefahr hin, dabei uncool zu sein.

Mit ihrer neuen EP „Ich bin Ich“ (VÖ: 11.10.2024) setzt das Duo aus Freiburg ein klares Statement gegen gesellschaftlichen Druck zur Selbstoptimierung. Zwischen Pop und Rap bewegt sich ihre Musik thematisch rund um Identität, mentale Gesundheit und das Recht, einfach man selbst zu sein.

WILLMAN, das sind Jo (Gesang, Synth, Songwriting & Co-Producing) und Felix (Schlagzeug, Producing & Co-Writing), beide aufgewachsen im Schwarzwald – und dort musikalisch fest verwurzelt.

Ihr Debütalbum „100qm²“ brachte ihnen 2021 nicht nur viel Aufmerksamkeit, sondern auch drei Preise beim Deutschen Rock & Pop Preis sowie eine Nominierung für den Preis für Popkultur.

Mit Projekten wie der FLINTA-EP „Mein Thron“ und kraftvollen Liveshows haben sie sich in der deutschen Indie-Szene etabliert.

Samstag, 29. November 2025

Beginn: 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr)