Traditionell am zweiten Januar Wochenende findet in der Göppinger Narrensprung in der Innenstadt statt. Um 16 Uhr startet der Umzug vom Schlossplatz über die Kirch-, Schul- und Grabenstraße zum Marktplatz. Neben den Narrenzünften aus dem Kreis gibt es auch einige, die eine längere Strecke auf sich nehmen, um das närrische Treiben in Göppingen nicht zu verpassen.