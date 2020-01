12 Jahre Discotronic Night w/ ÂME

Discotronic Night Nummer 117 = zwölf Jahre Discotronic Night! Zwei eindrucksvolle Zahlen, die eine umso eindrucksvollere Jubiläumsparty verlangen. Gesagt, getan, Âme gebucht.

Âme ist einer der erfolgreichsten Acts im elektronischen Musikbiz der letzten Jahre überhaupt. Mit Innervisions gleichzeitig eines der renommiertesten Labels an den Start gebracht und damit die Basis geschaffen, um weltweit die heftigsten Locations und Festivals zu bespielen. Zum 12-Jährigen beehrt uns Frank mit einem seiner einzigartigen Livesets.

Discotronic Collective-Support gibt’s auch zum Geburtstag von Host Marius Lehnert himself. Exzellente Visuals, die gleichzeitig eines der Markenzeichen der Discotronic Night sind, dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen: A Free Mind is VJing, der zuletzt auf dem SEMF - STUTTGART ELECTRONIC MUSIC FESTIVAL die Mainstage bespielt hat, zaubert was extra Feines. Happy, happy birthday!

www.discotronic.net

www.kowalskistuttgart.de

Line-Up:

ÂME - live

(Innervisions / Berlin)

MARIUS LEHNERT

(Discotronic / Stuttgart)

Live-Visuals by A Free Mind

Discotronic Night v.117.0