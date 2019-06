12 Jahre Falkstock - Anstoßen, Antanzen

Sind wir eigentlich alt geworden oder warum gibt es das Falkstock jetzt schon seit 12 Jahren? Oder sind wir einfach nie erwachsen geworden und schaffen es dadurch jedes Jahr, dieses tolle Festival auf die Beine zu stellen?

Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Wir freuen uns sehr, hiermit offiziell das Falkstock 12 bestätigen zu dürfen. Am Samstag, dem 13.07. auf dem Dach der Bastion. Falls, was wir nicht hoffen, das Konzept noch nicht bekannt sein sollte: Eine Gruppe von Freunden des 2007 an Leukämie verstorbenen Musikers Falko Rupprecht hat als eigentlich einmalig geplante „Trauerparty“ das Falkstock Festival ins Leben gerufen. Die Idee: nette Menschen, die zu guter Musik bei kühlem Bier einen schönen Abend erleben und dabei Gutes tun. Alle Einnahmen werden an die Stefan-Morsch-Stiftung, die sich um Leukämie-Erkrankte und deren Familien kümmert, gespendet. So sind in den letzten Jahren ca. 25.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Quasi trinken und tanzen für eine bessere Welt - es kann so einfach sein…

Was uns im letzten Jahr sehr gefreut hat, ist, dass viele unserer Gäste bereits mittags mit ihren Kindern erschienen sind. Um dieser tollen Atmosphäre noch etwas gerechter zu werden, haben wir als Opener dieses Jahr den bekannten Kirchheimer Musiker Danny Hughes verpflichten können, der sich extra ein musikalisches „Kinderprogramm“ ausgedacht hat. Aber keine Angst – wer Danny kennt, weiß, dass er nicht mit Rolf Zuckowski 2.0 rechnen muss.

Damit die Erwachsenen sich dann auch ein wenig austoben dürfen, freuen wir uns sehr, dass nach neun Jahren Pause die zwei Kirchheimer Harry Delgas und Marco Schubert wieder mit ihrem Hip-Hop Projekt Shiz&Delgado durchstarten. Melodisch intelligenter Hip Hop mit hochgehaltener Kirchheim-Fahne, wovon man sich im ebendort gedrehten Video zu dem Track „Nudelsuppe“ überzeugen kann.

Eine ganz besondere Beziehung zum Falkstock haben die mittlerweile weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Grup Huub. Die Jungs aus der Region hatten ihren ersten Auftritt überhaupt beim Falkstock. Ein paar Jahre und vielen absolvierten umjubelten Auftritten (z.B. beim Chiemsee Reggae Summer) später, freuen wir uns sehr, die Grup Huubs als unseren diesjährigen Headliner präsentieren zu dürfen. Es darf getanzt werden…