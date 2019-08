Die 36. Internationale Modellbahn Ausstellung (IMA) und die 12. Märklin Tage finden in Göppingen statt. Alles rund um die große und kleine Eisenbahn auf 49.000 qm, Spiel und Spaß – 3 Tage lang! Ein Fest für die ganze Familie.

Neben der Werksbesichtigung und Lokmontage für Besucher, sowie Mitfahrten in historischen Zügen und Blick in das Märklineum werden 140 Aussteller an den 5 Veranstaltungsorten sein. Unter den Veranstaltungsorten gehört natürlich auch die EWS Arena. Hier füllt die große LGB-Ausstellung die Arena.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag den 13. September um 9.00 Uhr und endet am Sonntag den 15. September um 17.00 Uhr.