12 Monate - 12 Themen: Echt erfrischend – die schönsten Stuttgarter Brunnen

Brunnen waren von alters her lebensnotwendige Mittelpunkte der Städte und Dörfer. Die wasserspendenden Brunnen waren Ausdruck von Wohlstand und Glück der Bürger. Brunnen sind Zentren des örtlichen Lebens und beliebte Treffpunkte. Kennen Sie den Stuttgarter Weberknotenbrunnen? Welcher Brunnen stand vor dem Nachtwächterbrunnen an dieser Stelle? Tauchen Sie ihre Hände in kühles Nass und hören Sie die Geschichten und Geschichtchen die sich um die Stuttgarter Brunnen ranken.

Sprache: deutsch

Ende der Tour: Friedrichsbau

Die Führung ist Teil der Serie "12 Monate - 12 Themen": wenn Sie bereits an 5 Führungen der Serie teilgenommen haben, ist die Teilnahme an der 6. Führung für Sie kostenfrei. Bitte wenden Sie sich zur Buchung des kostenfreien Tickets der 6. Führung an uns und halten Sie als Nachweis die Buchungsnummer der vergangenen 5 Führungen bereit.