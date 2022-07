12 Monate - 12 Themen: Hoppenlaufriedhof

Der Hoppenlaufriedhof ist einer der ältesten noch erhaltenen Friedhöfe Stuttgarts.

1622 schenkt Johann Kercher der Stadt ein Grundstück, das ein Gottesacker werden soll. Am 18. September 1628 findet die erste Beerdigung statt, der Stifter des Grundstücks Johann Kercher wird bestattet. Seinen heutigen Namen, Hoppenlaufriedhof, erhielt er erst 1828. Auf dem Hoppenlaufriedhof befindet sich der erste jüdische Friedhof in Baden-Württemberg, der in einen Stadtfriedhof integriert wurde.

1951 wurde mit der letzten Urnenbestattung der Friedhofsbetrieb eingestellt und ein Jahr später wird durch den Bau des Max-Kade-Hauses der älteste Teil des Friedhofes zerstört, der Denkmalschutz legt keinen Einspruch ein. Zur Bundesgartenschau 1961 werden nochmals drastische Veränderungen vorgenommen, die das historische Bild des alten Friedhofes stark verändern.

Mitzubringen ist:

Ticket ausgedruckt oder digital

Hinweis an die TeilnehmerSprache: deutsch

Ende der Tour: Hoppfenlaufriedhof

Die Führung ist Teil der Serie "12 Monate - 12 Themen": wenn Sie bereits an 5 Führungen der Serie teilgenommen haben, ist die Teilnahme an der 6. Führung für Sie kostenfrei. Bitte wenden Sie sich zur Buchung des kostenfreien Tickets der 6. Führung an uns und halten Sie als Nachweis die Buchungsnummer der vergangenen 5 Führungen bereit.