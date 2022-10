12 Monate - 12 Themen: Stuttgarter Osten

Ein Gaisburger Marsch zu den Berger Sprudlern.

Von den Arbeitersiedlungen des Stuttgarter Ostens über Gaisburg zum ehem. königlichen Sommersitz Villa Berg.

Von unserem Treffpunkt spazieren wir durch die Ostheimsiedlung, mit der Eduard Pfeiffer 1892 den Grundstein für die erste Arbeitersiedlung Stuttgarts in Form einer Gartenstadt gelegt hat. Durch das Ostendzentrum wandern wir weiter vorbei am Leo-Vetter-Bad nach Gaisburg. Zunächst bestaunen wir die Herz-Jesu-Kirche in ihrer frühchristlichen Architektur. An einem mittelalterlichen Sühnestein gegenüber der "Bäckerschmiede" wird das berühmte Eintopfgericht zum Thema. Die in Jugendstilformen gestaltete Gaisburger Kirche, der Gaskessel, die Raitelsbergsiedlung führen uns zur Villa Berg, die künftig als "Haus für Musik und mehr" Kunstgenüsse bieten wird. Am neu sanierten Rosengarten von Königin Olga endet unsere Tour.

Sie bieten Informationen und Geschichten zu einem weiten Themenkreis von der Industrialisierung und den Nöten der Arbeiterschaft, Lösungsversuchen, Stadtentwicklung, faszinierende Kirchenbauten, Meuchelgeschichten aus dem Mittelalter und über den feinen Adel des 19. Jahrhunderts. und vielem mehr.