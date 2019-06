12. Nürtinger Open-Air-Festspiele

Das diesjährige Nürtinger Sommer-Highlight heißt „Zar und Zimmermann“! Bei den zwölften Nürtinger Opernfestspielen erfolgt nach zahlreichen überregional Begeisterung auslösenden Opernaufführungen wie z.B. „Carmen“ (2017), „Cavalleria rusticana“ und „Der Bajazzo“ (2015), „Eine Nacht in Venedig“ (2013), „Der Liebestrank“ (2011), „Der Zigeunerbaron“ (2009), „Orpheus in der Unterwelt“ (2007) und „La Traviata“ (2005) eine Aufführung der komischen Oper „Zar und Zimmermann“ von Albert Lortzing. Die jährlich steigende Besucherzahl aus den Nachbarkreisen und dem Großraum Stuttgart unterstreicht die Bedeutung dieser Festspiele. In der Verwechslungskomödie, zu der er selbst das Libretto schrieb, lässt Albert Lortzing den Zaren Peter von Russland inkognito auf einer holländischen Werft Werkspionage betreiben. Verwirrung entsteht, da ein weiterer Peter, desertiert aus der russischen Armee, ebenfalls auf der Werft arbeitet. Ein wandlungsfähiger und hochkomischer Chor, viele weitere Protagonisten in Paraderollen und kraftvoller Typisierung treiben die Handlung voran und führen sie zu einem glücklichen Ende. Das durch seine langjährige, hochwertige musikalische Arbeit überregional bekannte und geschätzte Nürtinger Konzertensemble (NKE), d.h. Kammerchor und Kammersymphonie (Profi-Orchester), zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Homogenität und musikalischer Expressivität aus. Zusammen mit hochkarätigen Solisten wird das Ensemble unter der musikalischen Gesamtleitung von Hans-Peter Bader und der Regisseurin Janne Wagler die Opernabende wieder zu einem vergnüglichen und unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Optimale Akustik und gute Sicht bietet der Aufbau einer besonders erhöhten Zuschauertribüne mit über 450 Sitzplätzen vor der bewährten malerischen Silhouette des Kirchplatzes der Stadtkirche St. Laurentius in Nürtingens historischer Altstadt. Zar und Zimmermann / komische Oper in 3 Akten von Albert Lortzing Nürtinger Konzertensemble e.V. (NKE) Hans-Peter Bader (musikalische Gesamtleitung), Janne Wagler (Regie)

Freitag 19. Juli 20.30 Uhr

Sonntag 21. Juli 20.30 Uhr

Mittwoch 24. Juli 20.30 Uhr

Donnerstag 25. Juli 20.30 Uhr

Samstag 27. Juli 20.30 Uhr

Ort: Kirchplatz vor der Stadtkirche Nürtingen. (Bei schlechter Witterung findet die Vorstellung konzertant in der Stadthalle Nürtingen K3N statt.)