12. Pay What You Want Festival

In guter PWYW Manier 4 Rockbands live und Du zahlst was es Dir wert ist.

CHADE - Rock

Rockmusik ist unser Stichwort, die spielen und fühlen CHADE. Rockmusik ist vielseitig, mal langsam mal schnell, mal laut mal leise, dennoch sollte sie immer fesselnd und mitreißend sein.

DEAF ELEPHANT – Modern Hardrock

Deaf Elephant kann man sehr wohl in eine Schublade stecken. Wer auf einschlägige Gitarrenriffs, erdrückende Basslines und groovende Schalgzeugbeats steht, ist genau an der richtigen Adresse.

KOLLEKTIV KOWALSKY - Kollektiv Rock

Kollektiv-Rock? Der Duden schreibt:

Kollektiv, das: Gruppe, in der Menschen im Team zusammenarbeiten.

Genau das ist Kollektiv Kowalsky: Fünf junge Würzburger aus unterschiedlichen Musikrichtungen, die nun gemeinsam Musik machen. Heraus kommt ihr eigenes Genre: Kollektiv-Rock. Ein Mix aus Post-Rock, Alternative, Punk und Pop.

THUNDERKANT – Alternative Rock/Punk

ThunderKant machen punkigen Alternative-Rock mit deutschem Sprechgesang und haben vor allem Bock, richtig geil mit euch zu feiern! Dabei wird klare Kant(e) gegen jegliche Form der Ausgrenzung gezeigt! 100 % Partygarantie - 100 % ehrlich! 100 %