12. Second-Hand-Hochzeitsbörse in Westernhausen

Bereits zum 12. Mal findet am Samstag, den 25.01.2020 eine Secondhand-Hochzeitsbörse im Haus am Sternbach in Schöntal-Westernhausen statt. Verkauft wird, wie jedes Jahr, alles rund um den schönsten Tag im Leben.

Wer also im nächsten Jahr seine Hochzeit plant und noch nach dem passenden Brautkleid sucht, sollte sich den Termin schon einmal vormerken.

Interessierte, die ihr Brautkleid, Accessoires, Dekorationsmaterial, … verkaufen möchten, können unter

hochzeitsboerse-westernhausen@gmx.de

die Verkaufsbedingungen, weitere Infos und Startnummern erfahren.

Da nur eine begrenzte Kapazität an Verkaufsfläche vorhanden ist, werden die schriftlichen Anmeldungen nach Eingangsdatum berücksichtigt.

Wir möchten auch nochmals darauf hinweisen, dass wie jedes Jahr die Einnahmen der Hochzeitsbörse für gemeinnützige Zwecke gespendet werden.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Hochzeitsbörse 2020

