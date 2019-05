12. Skulpturen. Schau!

In diesem Jahr stellt im Rahmen der „Skulpturen.SCHAU!“ Robert Metzkes aus Berlin aus. Er ist 1954 in Pirna geboren und absolvierte sein Studium an der Hochschule für Bildende Künste von 1972-1977 in Dresden. Seit 1977 arbeitet er als freier Bildhauer in Berlin.

Sein Werk ist der figürlichen Bildhauerei zuzuordnen und seine Plastiken sind vorwiegend realistisch und wirken überaus lebendig. Kennzeichen der Figuren sind ruhige Gesichtszüge von klassischer Schönheit. Er verzichtet auf schmückendes Beiwerk und expressive Gesten. Dem Betrachter begegnen Figuren, die zur intensiven Auseinandersetzung und zum genauen Hinsehen veranlassen.

Er selbst sagt: „Mein Thema ist die lebensgroße Figur, das Porträt, in Ton oder Gips modelliert und in Bronze gegossen. Bei den Terrakotten reizt mich, sie farbig bemalen zu können.“

Sein Werk wurde mit Preisen ausgezeichnet: 1983 wurde ihm der Gustav-Weidanz-Preis der Burg Giebichenstein Halle zuerkannt. Im Januar 1988 erhielt er den Will-Lammert-Preis der Akademie der Künste der DDR.Seit 1988 Einzelausstellungen und Beteiligen u.a. in Berlin, Schwerin, Frankfurt am Main, Bielefeld, Hamburg, München und Essen. Werke befinden sich in zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlungen.

In Weikersheim wird er vorrangig Plastiken aus Bronze ausstellen. Bei der ersten Skulpturen.SCHAU! im Jahr 2008 war er mit der Plastik „Großer Pulcinella“ vertreten. Kleine Plastiken sind im Sitzungssaal zu den Öffnungszeiten des Rathauses sehen.

Die Vernissage findet am 19. Mai, um 17.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Der Künstler ist anwesend. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Ausstellungsdauer bis 22. September 2019.

Abbildung: In den Haaren wühlende, Bronze, 1994

Fotograf: Bernd Kuhnert