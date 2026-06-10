12-Stunden-Schwimmen im Donaubad

Verschiedene Teams schwimmen 12 Stunden lang für einen guten Zweck und Sponsoren unterstützen die Schwimmer, indem sie einen Betrag pro geschwommener Bahn spenden.
Info
Donaubad Sigmaringen Roystraße 31, 72488 Sigmaringen
Sport & Bewegung
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Verschiedene Teams schwimmen 12 Stunden lang für einen guten Zweck und Sponsoren unterstützen die Schwimmer, indem sie einen Betrag pro geschwommener Bahn spenden.
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