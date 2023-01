12. Uhinger Schlagerfrühling mit Sigrid & Marina, Die Cappuccinos und Steffen Kohl

Als Gastgeber und Moderator begrüßt Steffen Kohl dieses Mal u.a. die beiden Schwestern aus dem Salzkammergut: Sigrid und Marina.

Da sie krankheitsbedingt im vorangegangenen Jahr kurzfristig absagen mussten, holen sie dies bei der nächsten Ausgabe der erfolgreichen Konzertreihe nach und erfreuen damit ihre zahlreichen Fans, die bereits sehnsüchtig auf das Gesangsduo warten. Sigrid und Marina stehen für den volkstümlichen Schlager - und der Erfolg gibt ihnen Recht: Seit über 20 Jahren begeistern sie das Publikum und sind regelmäßig zu Gast in verschiedenen TV-Shows. Die Grand Prix-Sieger freuen sich schon heute, die Besucher des Schlagerfrühlings bestens unterhalten zu dürfen.

Außerdem mit dabei: Die Cappuccinos! Im Jahr 2008 entstand die Band - ursprünglich aus einem Casting, welches damals gemeinsam initiiert wurde von der Schlagersängerin Kristina Bach und der Zeitschrift SuperIllu. Mit ihrem Debütalbum konnten sie sich die Cappuccinos schnell einen Namen in der Schlagerszene machen und absolvieren seither Jahr für Jahr zahlreiche Auftritte im Fernsehen und den Live-Bühnen. Zwischenzeitlich konnten die Jungs fünf Alben in den Charts platzieren, die aktuelle Produktion „Krasse Zeit“ schaffte es auf Anhieb in die Top 40 der Offiziellen Deutschen Album Charts.

Steffen Kohl führt wieder musikalisch durch den Konzertabend und bietet somit allen Freunden der volkstümlichen Musik und des Deutschen Schlagers unvergessliche Stunden.

Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen „Uhinger Schlagerfrühling“!