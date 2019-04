Regionaler Bauernmarkt im Kurpark

× Erweitern Regionaler Bauernmarkt Bad Mergentheim

Bunte Unterhaltung, Informationen und eine Vielfalt an regionalen Produkten erwarten die Besucher des Regionalen Bauernmarktes am Sonntag, 23. Juni im Kurpark.

Bereits zum fünfzehnten Mal wird diese Veranstaltung von der Kurverwaltung Bad Mergentheim in Zusammenarbeit mit dem LandFrauenverband Main-Tauber-Kreis, dem Bauernverband Main-Tauber-Kreis e.V. und dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis organisiert. Denn regional erzeugte Lebensmittel aus ökologischem Landbau und Bioprodukte werden immer stärker nachgefragt. Beim Regionalen Bauernmarkt im Kurpark stellen vorwiegend Anbieter aus dem Main-Tauber- Kreis, dem Hohenlohe-Kreis und dem Landkreis Schwäbisch Hall ihre Produkte vor und es lässt sich die Vielfalt guter Erzeugnisse aus der Region entdecken.Von 11 bis 18 Uhr findet im Kurpark dieses bunte Markttreiben statt.

Auch bäuerliche Familienbetriebe und bäuerliche Vermarktungsgemeinschaften bieten im Kurpark und in der Wandelhalle ihre Produkte an. An Informationsständen kann man Neues zum Thema »Essen zwischen Hektik und Genuss« erfahren oder man schaut bei Brigitte Kleefeld vorbei. Die Schneidermeisterin aus Niederstetten zeigt »Die kleine Nähschule – Nähmaschinenführerschein«.Von 11 Uhr bis 12.30 Uhr sorgt die Stadtkapelle Bad Mergentheim im Musikpavillon für die musikalische Unterhaltung. Um 14 Uhr findet dort eine Podiumsdiskussion zum Thema »Essen zwischen Hektik und Genuss« mit Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch und Bio-Landwirt Dietmar Hofmann – moderiert von MdB Alois Gerig – statt. Gegen 14.30 Uhr stellt dann das Kur- und Salonorchester Hungarica sein Können unter Beweis. Ein buntes Bastel- und Malangebot für Kinder ergänzt das abwechslungsreiche und kurzweilige Erlebnis für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei. sob

15. Regionaler Bauernmarkt, So. 10. Juni, Kurpark Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de