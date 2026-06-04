125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Mosbach-Tribur und Kühnhardt-Seiderzell

Die Freiwilligen Feuerwehren Mosbach-Tribur und Kühnhardt-Seiderzell feiern vom 24. bis 26. Juli 2026 ihr 125-jähriges Bestehen.

Wir blicken an diesem Wochenende auf eine lange Tradition und Erfolgsgeschichte dieser beiden Feuerwehren zurück und wollen dies gemeinsam mit euch feiern.

Wir haben ein tolles Programm mit Festzelt, Festumzug und weiteren Attraktionen geplant, um dieses Fest zu einem einmaligen Ereignis zu machen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr an diesen besonderen Tagen bei uns vorbeikommt, die festliche Stimmung genießt und gemeinsam mit uns dieses Jubiläum feiert!

Festprogramm:

Freitag, 24.07.2026 - Blasmusik Illenschwang

Samstag, 25.07.2026 - Partyabend mit der Bayern 3 Band und DJ Tonic

Sonntag, 26.07.2026 - Gräni Gang und Festumzug