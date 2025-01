125 Jahre NABU Göppingen und Umgebung e.V.

„Sind wir noch zu retten? Naturschutz in stürmischen Zeiten“

Jubiläumsvortrag von Johannes Enssle (NABU-Landesverband BaWü) mit anschließender Mitgliedsehrung und Festbuffet

Wir befinden uns in global sehr bewegten Zeiten – die Biodiversitäts- und Klimakrise bedroht unsere Existenzgrundlage. Der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle beleuchtet in seinem spannenden Vortrag die Handlungsmöglichkeiten im Naturschutz vor dem Hintergrund der Zwillingskrisen. Er zieht ein Resümee über Erfolge und Misserfolge des Naturschutzes und wagt einen Blick in die Zukunft. Diese hängt vor allem auch von uns selbst ab.

Johannes Enssle ist seit 2016 Vorsitzender des NABU (Naturschutzbund Deutschland) Landesverbands Baden-Württemberg e.V.. Der NABU Baden-Württemberg ist mit rund 130.000 Mitgliedern und 230 Gruppen vor Ort der mitgliederstärkste Umweltverband in Baden-Württemberg. Johannes Enssle studierte „International Forest Ecosystem Management“ (B.Sc.) und „Global Change Management“ (M.Sc.) an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (FH) in Eberswalde und am International Agricultural College der Universität Wageningen (NL).