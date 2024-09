1250 Jahre Mössingen - TRAUM.STOFF - Lichtprojektionen

Bei diesem besonderen Lichterlebnis werden Stoffmuster aus der PAUSA-Textilsammlung auf spektakuläre Weise präsentiert. Die Stoffdessins sind nicht als Originale in der Vitrine, sondern als Projektionen in der PAUSA-Bogenhalle zu sehen.

Das gesamte PAUSA-Quartier erstrahlt an diesem Wochenende in neuem Licht. Lichtprojektionen setzen auf dem Löwensteinplatz nicht nur die herausragende Architektur der PAUSA-Gebäude in Szene. In der Bogenhalle werden zudem auf überdimensionalen Leinwänden die großartigen PAUSA-Stoffdessins projiziert. Licht, Farben, Formen und Musik verwandeln das Quartier in eine einzigartige Erlebniswelt.

Parallel lädt das Museumsteam zu PAUSA-Erlebnisführungen zu hinter sonst verschlossenen Türen ein. Die Besucher entdecken die ehemaligen Räume der Textildruckfirma PAUSA und die herausragende Textilsammlung mit 88.000 Stoffdessins aus acht Jahrzehnten. Am Samstag und Sonntag können jung und alt von 17:00 - 20:00 Uhr an einer PAUSA-Siebdruck-Station tätig werden.