Mottoparty "Back to the 80´s" mit DJ Nachtrocker.

80er Party in Untergriesheim - Feiern bis die Sohlen qualmen. Die Sportfreunde Untergriesheim laden zur Mottoparty in die Turn- und Festhalle ein. In diesem Jahr, am 24. September zur 80er Party „Back to the 80’s“ mit DJ Nachtrocker. Einlass ist um 20 Uhr.