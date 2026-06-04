13. Balinger Freibadfest am 30.07.26 mit Spiel, Spaß, Musik und der legendären Arschbomben-Meisterschaft.

Das Event wird vom städtischen Kinder- & Jugendbüro in Zusammenarbeit mit „Magic Empire“ und zahlreichen Sponsoren organisiert. Mit im abwechslungsreichen Programm sind in diesem Jahr Aqua-Zumba, ein Glücksrad, ein Meerjungfrauen-Workshop mit Flossen zum Ausprobieren, ein Soccer-Turnier, DJ EL Saltador mit den besten Sommerhits und natürlich die legendäre Arschbomben-Meisterschaft mit attraktiven Preisen ab 17 Uhr. Für Kinder bis 6 Jahren ist der Eintritt frei.

Das Kinder- & Jugendbüro wünscht bereits jetzt allen viel Spaß, bestes Wetter und eine erfrischende Abkühlung im kühlen Nass!