13 Jahre Kantine

lass dir die 13-Jahres-Feier nicht entgehen!

Kantine 26 Schwäbisch Hall Alfred-Leikam-Straße 7, 74523 Schwäbisch Hall

Über 1.300 Veranstaltungen haben wir bereits in der Kantine gerockt. Alle mit unserem gewohnt hohen Qualitätsanspruch. Hunderttausende Gäste konnten bis heute in Sicherheit in der Kantine feiern.

Mit 24 unterschiedlichen Labels konnten wir Euch, mit unseren Partnern, ein immer abwechslungsreiches Programm liefern.

Danke an Euch und Danke an das Team und Danke an alle Partner die uns seit 13 Jahren treu und mit Herzblut begleiten. Die Kantine ist stolz darauf am Donnerstag, den 3. Oktober seinen 13. Geburtstag zu feiern.

