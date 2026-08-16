13. Jechnerer-BärenlochBikeHerrieden

"Jechnerer-BärenlochBike" ist ein Mountainbike-Rennen, das sich an "Cross-Country"-Fahrer richtet.
Die Palette reicht vom Kinderrennen bis zum Haupt-Event über ca. 22km und 700 hm.
Info
Bärenlochbikepark 91567 Herrieden
Sport & Bewegung
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Bärenlochbikepark 91567 Herrieden
"Jechnerer-BärenlochBike" ist ein Mountainbike-Rennen, das sich an "Cross-Country"-Fahrer richtet.
Die Palette reicht vom Kinderrennen bis zum Haupt-Event über ca. 22km und 700 hm.
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